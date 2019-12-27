HDC Hyundai Development и Kumho Asiana Group одобрили план продажи Asiana Airlines

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27 декабря консорциум во главе со строительной компанией HDC Hyundai Development и Kumho Asiana Group провели заседания советов директоров, одобрив план продажи доли в Asiana Airlines. Kumho Asiana Group продаст консорциуму в составе HDC и Mirae Asset Daewoo, 30,77% акций. Сумма сделки составляет 320 млрд вон или 275,5 млн долларов. Консорциум HDC-Mirae Asset Daewoo предложил 2 млрд 100 млн долларов. Стоимость пакета акций будет передана Kumho Asiana Group. Остальные средства будут направлены на погашение долгов и нормализацию работы Asiana Airlines. Коэффициент долгов авиакомпании планируется понизить с 660% до 300%. HDC планирует завершить весь процесс приобретения к апрелю следующего года. Авиакомпания Asiana Airlines в настоящее время должна финансовым учреждениям в общей сложности более 2,5 млрд долларов.