РК, Китай и Япония возобновят совместные научные исследования

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РК, Китай и Япония решили возобновить программу совместных научных исследований, приостановленную в 2011 году. Стороны займутся изучением проблем микропыли, инфекционных заболеваний, землетрясений и других. По данным министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, вышеуказанное решение было принято 26 декабря в ходе встречи представителей трёх стран по вопросам науки и технологий на министерском уровне. Детали перезапуска программы планируется обсудить на уровне рабочих групп.