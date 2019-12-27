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Наука

РК, Китай и Япония возобновят совместные научные исследования

Write: 2019-12-27 15:44:37Update: 2019-12-27 16:25:36

РК, Китай и Япония возобновят совместные научные исследования

Photo : YONHAP News

РК, Китай и Япония решили возобновить программу совместных научных исследований, приостановленную в 2011 году. Стороны займутся изучением проблем микропыли, инфекционных заболеваний, землетрясений и других. По данным министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, вышеуказанное решение было принято 26 декабря в ходе встречи представителей трёх стран по вопросам науки и технологий на министерском уровне. Детали перезапуска программы планируется обсудить на уровне рабочих групп. 
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