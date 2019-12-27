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Экономика

Правительство РК отметило успех отечественной отрасли ядерной энергетики за рубежом

Write: 2019-12-27 15:52:34Update: 2019-12-27 16:28:01

Правительство РК отметило успех отечественной отрасли ядерной энергетики за рубежом

Photo : YONHAP News

В этом году исполняется ровно 10 лет с момента поставки в Объединённые Арабские Эмираты южнокорейского ядерного реактора APR1400. 9 декабря в Сеуле состоялась торжественная церемония по случаю Дня безопасности и развития ядерной энергетики, учреждённого в 2009 году по случаю первого экспорта технологий АЭС в ОАЭ. В ходе мероприятия состоялось награждение лиц, внёсших большой вклад в развитие отечественной ядерной энергетики. В самой РК правительство активно продвигает возобновляемую энергетику в качестве альтернативы ядерной. Поэтому в стране прекращены проекты по строительству новых АЭС. 
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