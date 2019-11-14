Конституционный суд отказался рассматривать вопрос о соглашении РК и Японии по проблеме сексуального рабства

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Вопрос о соответствии Конституции южнокорейско-японского соглашения по разрешению проблемы сексуального рабства в японской армии, заключённого в 2015 году, не входит в категорию вопросов, рассматриваемых Конституционным судом. Такой вердикт был вынесен 27 декабря в ответ на поданный более трёх лет назад запрос 29 жертв сексуального рабства и 12 членов их семей о том соответствует ли вышеуказанное соглашение Основному закону страны. При этом суд не рассматривал суть вопроса о том, нарушает ли соглашение права жертв. В решении суда указывается, что документ носит политический характер, и его оценка относится к сфере политики. Напомним, что 28 декабря 2015 года правительство Пак Кын Хе договорилось с Японией об «окончательном и необратимом» разрешении проблемы сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны. Суть соглашения сводилась к признанию Японией ответственности за данное преступление и внесению 1 млрд иен или примерно 9 млн долларов в Фонд примирения и согласия, который должен был выплатить компенсации жертвам.