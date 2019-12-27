Президент РК встретился с руководством вооружённых сил

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Президент РК Мун Чжэ Ин встретился в пятницу в своей резиденции с руководством вооружённых сил. Во встрече участвовали министр обороны Чон Гён Ду, председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил генерал Пак Хан Ги, заместитель командующего объединёнными войсками РК и США генерал Чхве Бён Хёк, начальники штабов сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил, а также корпуса морской пехоты. Как сообщил журналистам представитель администрации президента Ко Мин Чжун, президент поблагодарил военачальников и в их лице всех военнослужащих за то, что они обеспечивают безопасность народа страны. Обсуждались также вопросы размещения войск, проведения военной реформы и улучшения армейской культуры.