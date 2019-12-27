«Холодное сердце-2» на восьмом месте среди самых популярных фильмов в РК

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Американский анимационный фильм «Холодное сердце-2» продолжает улучшать показатели в рейтинге самых популярных фильмов в РК. Как сообщили в Корейском комитете развития кинематографии, в период с 21 ноября по 26 декабря его посмотрели 13 млн 70 тыс. человек. По этому показателю фильм занял восьмое место, отодвинув южнокорейскую картину «Чудовище» на девятое место. Среди иностранных фильмов «Холодное сердце-2» на третьем месте после «Мстители: финал» и «Аватар».