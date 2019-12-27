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Экономика

Большая часть внешней торговли РК приходится на крупные компании

Write: 2019-12-27 16:43:58Update: 2019-12-27 16:45:10

Большая часть внешней торговли РК приходится на крупные компании

Photo : KBS News

Большая часть внешней торговли РК приходится на крупные компании. Об этом сообщили в пятницу в Таможенном и Налоговом управлениях. В прошлом году крупные предприятия составили лишь 0,8% общего числа экспортных компаний, но их доля в общем объёме экспорта составляет 66,6%, что на 0,3% больше, чем в предыдущем году. Десять крупнейших предприятий страны осуществляют 37,9% всех экспортных операций. Показатель малых и средних компаний сократился на 0,8% до 17,1%. Кроме того, на крупные компании приходится 61% импорта. Основной экспорт идёт на рынки Юго-Восточной Азии, Китая и США. Большая часть импорта поступает из Китая, стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. 
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