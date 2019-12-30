В 2020 году на мировом автомобильном рынке ожидается застой

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В этом году продажи на мировом автомобильном рынке сократились на 5%, а в следующем году рост составит лишь 0,4%. Об этом сообщил директор Института глобального управления Hyundai Motor Group Ли Бо Сон, выступая на форуме Ассоциации автомобильных журналистов Кореи (KAJA). Он, в частности, заявил, что в следующем году на мировом автомобильном рынке ожидается застой. По его словам, это связано с отсутствием значимого технологического прогресса в развитых странах, в то время как в Китае и Индии наращивание технологического потенциала продолжается. В представленном докладе говорится, что в этом году мировые продажи автомобилей составили 86 млн 950 тыс. единиц, а в следующем году не превысят 87 млн 300 тыс. единиц. Ожидается, что по итогам этого года показатель сократится на 3,6% в годовом исчислении до 1 млн 750 тыс. машин, что связано со снижением импорта, устареванием основных моделей, ухудшением потребительских настроений. В следующем году благодаря выходу новых моделей показатель возрастёт до 1 млн 770 тыс. машин. Прогнозируется некоторое улучшение ситуации с продажей электромобилей.