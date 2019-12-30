С 1 января 2020 года МРОТ в РК составит 8.590 вон

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С 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда в РК увеличится на 2,9% по сравнению с этим годом, составив 8.590 вон или примерно 7 долларов 43 цента в час по нынешнему курсу. Об этом сообщили в министерстве планирования и финансов РК. С началом работы правительства Мун Чжэ Ина показатель повышался на 16,4% в 2018 году, на 10,9% в 2019 году. Таким образом, темпы повышения МРОТ значительно снижены. Правительство продолжает оказание финансовой помощи мелким предпринимателям, которые столкнулись с трудностями из-за увеличения затрат на оплату труда. Но сумма субсидий будет снижена, в связи с уменьшением роста МРОТ. Помимо этого сообщили о расширении программы базовых выплат детям. До сих пор в рамках данных мер на одного ребёнка до шести лет выплачивалось около 100 долларов. Со следующего года возрастная категория будет расширена до семи лет. Также сообщается о расширении критериев кандидатов на получение повышенной ставки надбавки к базовой пенсии, нацеленной по поддержку пенсионеров с низким доходом. Размер выплат составляет 300 долларов в месяц.