Ким Чон Ын: КНДР представит новое стратегическое оружие и не будет соблюдать мораторий на ракетные и ядерные испытания

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«Скоро мир увидит своими глазами новое стратегическое оружие, которым будет обладать КНДР»,- заявил северокорейский лидер Ким Чон Ын в своём выступлении на пленуме Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. Об этом сообщило в среду агентство ЦТАК. Ким Чон Ын отметил, что КНДР продолжит разработку стратегического оружия, если США не прекратят враждебную политику. Кроме того, Пхеньян не даст Вашингтону воспользоваться диалогом в своих целях, а масштабы мер по усилению ядерного сдерживания страны будут зависеть от дальнейших шагов США. Более того, КНДР отныне не обязана соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет, поскольку США не отвечали на мораторий «адекватными мерами», проводя военные учения. Ким Чон Ын призвал наращивать мощь вооружённых сил для защиты суверенитета и безопасности республики. Если США будут продолжать враждебную политику в отношении КНДР, то денуклеаризация Корейского полуострова никогда не может быть достигнута, - подчеркнул Ким Чон Ын. Пленум ЦК ТПК проходил с 28 по 31 декабря в Пхеньяне, в его работе приняли участие работники ЦК партии, представители министерств, главы местных партийных организаций и руководители силовых ведомств,- сообщает ЦТАК.