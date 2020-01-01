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Председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын посетил Кымсусанский дворец Солнца в Пхеньяне, где почтил память своих деда и отца – Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Как сообщает агентство ЦТАК, его сопровождали члены ЦК ТПК, среди которых были председатель Президиума Верховного народного собрания Чхве Рён Хэ, председатель Кабинета министров Ким Чжэ Рён. Сообщается, что они поклялись укреплять достоинство и авторитет сильного социалистического государства и в новом году, когда исполняется 75 лет со дня основания партии. Нынешний северокорейский лидер посещает Дворец Солнца традиционно в первый день Нового года. Он не сделал этого лишь в 2018 году. Между тем, впервые с 2013 года Ким Чон Ын не выступил с новогодним обращением к народу. Вместо обращения северокорейские СМИ освещали выступление Ким Чон Ына на пленуме ЦК ТПК.