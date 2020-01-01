Около половины южнокорейцев удовлетворены своей жизнью

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46,6% южнокорейцев выразили удовлетворение своей жизнью. Таким стал результат исследования, проведённого агентством Korea Research по заказу KBS. Противоположной позиции придерживаются 15,6%. Нейтральный ответ дали 37,7%. На вопрос о том, улучшится ли жизнь через 10 лет, 48,8% респондентов ответили положительно. Отрицательный ответ дали 20,2%. Около 30% респондентов полагают, что ничего не изменится. Ключевыми ценностями наступившего года респонденты назвали справедливость и безопасность. Также были упомянуты равноправие, мир, единство, инновации и свобода. Среди людей с высоким доходом на первом месте справедливость, среди женщин и людей с низким доходом – безопасность. Главными задачами, требующими первоочередного решения, названы экономический рост, реформирование политики, проблемы низкой рождаемости и старения общества.