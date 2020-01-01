Сеул призвал Пхеньян не проводить испытания нового стратегического оружия

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Сеул призывает Пхеньян не проводить испытания нового стратегического вооружения, о котором сказал в своём выступлении на пленуме ЦК ТПК председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын. Об этом заявил в среду представитель министерства по делам воссоединения РК Ли Сан Мин. Он отметил, что прекращение моратория на ядерные и ракетные испытания не будет способствовать переговорам по денуклеаризации и усилиям по установлению мира на Корейском полуострове. Комментируя заявление Ким Чон Ына о том, что РК и США продолжали совместные военные учения, несмотря на шаги Севера по денуклеаризации, Ли Сан Мин подчеркнул, что Сеул и Вашингтон всё это время воздерживались от крупных учений. Он отметил, что правительство РК будет продолжать усилия для налаживания межкорейских отношений, в том числе, выполнять договорённости по укреплению доверия в военной сфере.