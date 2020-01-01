Мун Чжэ Ин: Завершение реформирования прокуратуры и построение справедливого общества – главные задачи на 2020 год

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Завершение реформирования прокуратуры и построение справедливого общества – главные задачи правительства на наступивший год. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая на встрече с лидерами политики и бизнеса, которая состоялась в четверг в Корейской торгово-промышленной палате. Он отметил, что страну ждут «ощутимые перемены», которые заключаются в оптимизации силовых структур, обладающих чрезмерной властью. Только в атмосфере равенства и справедливости может быть сформировано «общественное доверие», которое послужит основой для «совместного процветания и национального единства». Реформирование силовых структур должно продолжаться до тех пор, пока они не заслужат доверие народа,- сказал глава государства, призвав их руководство взять на себя инициативу самореформирования. Государственные структуры изменить сложно, но этот путь нужно пройти,- подчеркнул Мун Чжэ Ин. Коснувшись ситуации на Корейском полуострове, он обещал приложить усилия для того, чтобы «расширить пространство для манёвра» в межкорейских отношениях и обеспечить создание «мирного сообщества» для взаимовыгодного процветания.