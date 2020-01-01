Прокуратура направила в суд дела участников потасовки в Национальном собрании

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В апреле прошлого года в Национальном собрании произошло физическое столкновение депутатов от правящих сил и оппозиции, вызванное противоречиями по поводу рассмотрения в ускоренном порядке ряда законопроектов, в том числе, о создании следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников. В результате дошло до физического столкновения, после чего стороны подали 18 исков друг против друга. Прокуратура Южного административного округа Сеула в течение девяти месяцев вела расследование. 2 января в суд переданы дела, возбуждённые в отношении 37 человек - депутатов и их помощников. В списке, в частности, председатель партии Свободная Корея Хван Гё Ан и бывший лидер парламентской фракции На Гён Вон. Им предъявлены обвинения в нарушении закона о Национальном собрании, создании препятствий к осуществлению особых должностных обязанностей, в беспорядках в здании Национального собрания. В отношении 11 депутатов прокуратура запросила административное взыскание в виде штрафа, 17 депутатов предстанут перед судом.