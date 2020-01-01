Hyundai Motor и KIA Motors намерены продать в этом году 7,5 млн автомобилей

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Южнокорейские автопроизводители Hyundai Motor и KIA Motors поставили цель продать в этом году 7 млн 536 тыс. автомобилей. Hyundai Motor намерена достичь показателя в 732 тыс. внутри страны и 3 млн 844 тыс. за рубежом. KIA Motors определила задачу по продаже на внутреннем рынке 520 тыс. автомобилей, на внешних рынках 2 млн 440 тыс. авто. Что касается стратегии развития, то решено не стремиться к чрезмерному расширению, а сосредоточиться на укреплении модели обеспечения прибыли и технологиях будущего. Нынешние цели по продажам на 0,8% ниже, чем в прошлом году. Исследовательский институт Hyundai Motor Group пришёл к выводу, что в этом году продажи на мировом автомобильном рынке вырастут лишь на 0,4%, составив 87 млн 300 тыс. автомобилей. Это объясняется распространением политики протекционизма в торговле и ужесточением требований к экологичности автомобилей.