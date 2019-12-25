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Политика

Мун Чжэ Ин: К 2030 году РК должна войти в четвёрку крупнейших экспортёров мира

Write: 2020-01-03 13:59:49Update: 2020-01-03 14:00:54

Мун Чжэ Ин: К 2030 году РК должна войти в четвёрку крупнейших экспортёров мира

Photo : YONHAP News

К 2030 году РК должна войти в четвёрку крупнейших экспортёров мира. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе состоявшейся в пятницу поездки в порт Танчжин в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо. Глава государства наблюдал за погрузкой экологически чистых автомобилей, производимых крупнейшими автомобильными компаниями страны - Hyundai и Kia - для покупателей в Европе. В этот день на автомобилевозы были загружены 4.200 электромобилей и водородных автомобилей. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что условия сосуществования крупных компаний, предоставляющих систему водородных топливных элементов, и более мелких предприятий, разрабатывающих ключевые компоненты водородных автомобилей, позволяют создавать лучшие в мире экологичные автомобили. Он отметил, что к 2025 году на оказание помощи в разработке таких автомобилей планируется выделить более 330 млн долларов. Президент обещал приложить усилия к тому, чтобы активизировать экспорт и ускорить инновационный рост. 
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