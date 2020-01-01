Более половины корейцев считают, что в этом году уровень их жизни не изменится

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Более половины южнокорейцев считают, что в этом году уровень их жизни будет таким же, как и в прошлом году. На это указывают результаты исследования, проведённого с 8 по 28 ноября агентством Gallup Korea среди 1.500 человек. Вышеуказанный ответ дали 57% респондентов. Это на 11% больше, чем в 2018 году. Только 12% считают, что ситуация улучшится. Данная отметка увеличилась на 1%. Возможного ухудшения ситуации ожидают 29% респондентов. Этот показатель снизился на 12%. Что касается состояния экономики, то 10% респондентов ожидают улучшения, 46% - ухудшения. 42% полагают, что всё останется на нынешнем уровне. Индекс надежды, рассчитываемый из разницы положительных и отрицательных показателей, составил в РК минус 17 пунктов. Это 43-е место среди 46 стран. Хуже отметка в Италии, Иордании и Ливане. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,5% при уровне достоверности 95%.