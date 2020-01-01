СМИ КНДР призывают народ к реализации политики, провозглашённой на пленуме ЦК ТПК

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Северокорейские СМИ призывают народ к активной реализации политики, провозглашённой на пленуме Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, проходившем в конце прошлого года. В статье, опубликованной 3 января в газете «Нодон синмун», в частности, представлено содержание выступления северокорейского лидера Ким Чон Ына с подробными пояснениями. В статье подчёркивается необходимость немедленного и сильнейшего ответного удара в случае нарушения права на существование и достоинства КНДР. Указывается, что важнейшей целью усилий партии по укреплению обороноспособности страны является создание условий, при которых никто не посмеет даже задуматься о применении силы против КНДР. Нынешняя политическая власть осознаёт реальность того, что стране придётся жить в условиях постоянного санкционного давления враждебных сил. В статье озвучено требование к прорыву санкционной блокады успехами в сфере экономики и общества. Также отмечается, что КНДР, не имея возможности обеспечить высокий рост экономики, сумела найти свой путь, который решает насущные проблемы народа, связанные с продовольствием и другими базовыми нуждами.