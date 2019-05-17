В РК обеспокоены обострением напряжённости на Ближнем Востоке

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Правительство РК обеспокоено обострением напряжённости на Ближнем Востоке. 5 января в МИД РК состоялось заседание, на котором обсуждались вопросы безопасности южнокорейских граждан в этом регионе. В настоящий момент в Иране находятся 290, в Ираке – 1.600, в Ливане и Израиле - около 850 граждан РК. Пока все они в безопасности, но следует следить за развитием ситуации. До тех пор, пока ситуация в регионе не стабилизируется, решено поддерживать работу системы экстренного мониторинга, который будет осуществлять специальная рабочая группа. В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке эксперты не исключают сохранение нынешнего застоя в переговорном процессе между КНДР и США, поскольку Вашингтон сосредоточит своё внимание на ближневосточном регионе. Между тем, в понедельник правительство РК провело рабочее заседание, на котором обождалась ситуация на Ближнем Востоке. В нём приняли участие представители Управления национальной безопасности, управления по координации политики правительства, МИД, министерства промышленности, торговли и энергетики, министерства обороны, министерства морского и рыбного хозяйства. Они затронули вопрос повышения напряжённости в отношениях между США и Ираном, тему обеспечения безопасности граждан страны в ближневосточном регионе. Стороны обменялись мнениями о мерах защиты южнокорейских морских судов и самолётов, обеспечения стабильных поставок энергоносителей, а также дальнейшей работы импортно-экспортных компаний.