Задолженности по кредитам домохозяйств и частных предприятий превысили 2 трлн вон

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В третьем квартале прошлого года задолженности по кредитам домохозяйств, частных предприятий и кредитным картам впервые превысили 2 квадриллиона вон. По состоянию на конец сентября прошлого года, общая сумма задолженностей составила 2 квадриллиона 11 трлн 400 млрд вон или 1 млрд 700 млн долларов. Это на 24 млрд 700 млн долларов больше, чем в предыдущем квартале. Задолженности домохозяйств выросли на 11 млрд 600 млн долларов, составив 1 млрд 270 млн долларов. В случае с частными компаниями отметка выросла на 11 млрд долларов, составив 376 млрд 200 млн долларов. Долги по кредитным картам выросли на 2 млрд долларов, составив 78 млрд 100 млн долларов. Эксперты отмечают, что на фоне замедления темпов роста потребительской активности увеличивается объём кредитов частных предпринимателей, занятых в сфере ресторанного бизнеса, а также розничных и оптовых продаж.