В Сеуле объём прямых иностранных инвестиций достиг нового рекорда

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В прошлом году объём прямых иностранных инвестиций в Сеуле достиг новой рекордной отметки в 10 млрд 100 млн долларов. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в 2016 году – 9 млрд 600 млн долларов, а по стране в целом - 23 млрд долларов. То есть на столицу пришлось 44% общей суммы. Сообщается, что большой прирост инвестиций отмечен в сфере производства. Сумма нового иностранного капитала, привлечённого в РК, выросла на 16%, составив 3 млрд 700 млн долларов. 62% из них направлен на сферу новых отраслей, в числе которых разработка программного обеспечения. В области K-Beauty показатель составил 2 млрд долларов, что 276% больше, чем в предыдущем году. В мэрии считают, что показатель в этом секторе будет продолжать активно расти. В сфере услуг инвестиции сократились на 3%, составив 8 млрд 100 млн долларов. С этого года в Сеуле начала работать группа экспертов Invest Seoul, которая займётся активным привлечением иностранных инвестиций.