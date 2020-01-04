Декабрь в РК был бесснежным

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Нынешняя зима в РК отличается относительно тёплой погодой и минимальным уровнем твёрдых осадков. По данным метеорологической администрации, в декабре средний объём выпавшего снега составил лишь 3 мм. Это самый низкий показатель за декабрь с 1973 года. В Инчхоне, Тэчжоне, Кванчжу и ряде других крупных городов отмечена нулевая отметка. Средний уровень осадков оказался схожим с предыдущими годами, но почти весь их объём связан с дождём. Средняя температура в декабре составила 2,8°С. Это на 1,3 градуса выше, чем в предыдущие годы. Отсутствие снега объясняется тем, что температура воды в западной части Тихого океана оказалась на 1 градус выше обычного, что закрыло доступ к Корейскому полуострову холодного воздуха с севера. Кроме того, влияние оказало ослабление холодного антициклона со стороны материка.