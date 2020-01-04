В министерстве обороны РК следят за ситуацией на Ближнем Востоке

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В министерстве обороны РК выразили готовность оперативно отреагировать в случае возникновения экстренной ситуации по вопросу безопасности граждан страны на Ближнем Востоке. Об этом сообщила в понедельник представитель оборонного ведомства Чхве Хён Су. По её словам, южнокорейские власти внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке, в том числе за развитием конфликта между США и Ираном. Правительство намерено поддерживать тесное сотрудничество с мировым сообществом для того, чтобы иметь возможность в случае необходимости оперативно отреагировать на возникновение угрозы безопасности южнокорейских граждан. Отвечая на вопрос об отправке в Ормузский пролив воинского контингента «Чхонхэ», Чхве Хён Су заявила, что в рамках обеспечения безопасности граждан РК обсуждаются различные варианты, но конкретные решения пока не приняты.