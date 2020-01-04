В РК зарегистрирована Новая консервативная партия

Photo : YONHAP News

Восемь депутатов, вышедших из состава оппозиционной партии Справедливого будущего, основали Новую консервативную партию. 5 января в здании Национального собрания в присутствии 2 тыс. человек состоялась церемония создания партии. Её сопредседателями являются депутаты Ха Тхэ Гён, который одновременно возглавил Высший совет партии, а также О Син Хван, Ю Ый Дон, Чон Ун Чхон и Чи Сан Ук. В торжественной речи Ха Тхэ Гён заявил, что цель создания новой партии состоит не в получении власти, а в превращении в крупнейшую оппозиционную партию на предстоящих парламентских выборах. Ю Сын Мин заявил, что увеличит количество мандатов с нынешних 8 до 80. В настоящий момент Новая консервативная партия находится на четвёртом месте по числу мандатов после правящей Демократической партии – 129 мест, партии Свободная Корея – 108, партии Справедливого будущего – 20 мест.