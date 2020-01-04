Дональд Трамп считает, что Ким Чон Ын не нарушит обязательств по денуклеаризации

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Президент США Дональд Трамп верит в то, что северокорейский лидер Ким Чон Ын не нарушит обязательства по денуклеаризации КНДР. Об этом глава Белого дома заявил 5 января журналистам на борту президентского самолёта, возвращаясь в Вашингтон после двухнедельного пребывания во Флориде. Трамп, в частности, сказал: "Вряд ли он нарушит своё обещание, но всё же может это сделать". Данное заявление Трампа может указывать на призыв к Ким Чон Ыну не нарушать обещание не проводить ядерные и ракетные испытания. Ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын заявлял, что Север более не считает себя обязанным соблюдать мораторий на испытания межконтинентальных баллистических ракет и ядерного оружия. Несмотря на это, Трамп подчёркивал, что он поддерживает хорошие отношения с Ким Чон Ыном.