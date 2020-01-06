Постоянный комитет Совета национальной безопасности РК обсудил ситуацию на Ближнем Востоке

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6 января в Сеуле состоялось заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности РК. Его участники обсудили возможное влияние ситуации на Ближнем Востоке на безопасность южнокорейских граждан, компаний и морских судов, работающих в регионе. Ранее обсуждение данного вопроса проходило в министерствах иностранных дел и обороны РК. Правительство считает, что пока преждевременно обсуждать вывод южнокорейских компаний и граждан из региона. Эксперты также полагают, что вероятность возникновения военного конфликта между США и Ираном низка, однако власти прорабатывают самые разные варианты развития ситуации, в том числе самые худшие. Завершена подготовка к возможной экстренной эвакуации граждан РК из Ирана и Ирака, подготовлен план поэтапного вывоза южнокорейцев из Ливана и Израиля, которые могут подвергнуться ответным ударам со стороны Ирана. Участники заседания решили всесторонне укреплять международное сотрудничество в вопросе экстренного реагирования. Как сообщили в администрации президента РК, участники мероприятия обсудили возможность участия в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Представитель правительства рассказал, что обсуждалась также возможная отправки южнокорейских вооружённых сил в Ормузский пролив.