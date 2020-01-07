Ситуация на Ближнем Востоке окажет ограниченное влияние на поставки нефти в РК

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Нарастание напряжённости между США и Ираном в краткосрочной перспективе не окажет значительного влияния на поставки энергоносителей в РК. Об этом сообщил первый замминистра планирования и финансов Ким Ён Бом, выступая во вторник на расширенном заседании по макроэкономическим вопросам. По его словам, доставка нефти и газа из стран Ближнего Востока осуществляется без перебоев. Он отметил, что в РК сейчас нет иранской нефти, а нефтяные и газовые объекты, а также нефтяные танкеры в регионе не подвергаются атакам. Учитывая это, а также достаточный объём производства энергоносителей, нынешняя ситуация на Ближнем Востоке не окажет существенного влияния на мировые цены на нефть. Он подчеркнул, что у финансового рынка нет причин для чрезмерного беспокойства. Ким Ён Бом также не исключил возможности усугубления нестабильности на Ближнем Востоке. По его словам, правительство рассматривает меры обеспечения дополнительных поставок нефти и использования резервов в случае возникновения угрозы стабильным поставкам нефти.