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Политика

Южнокорейские спецслужбы считают, что Пхеньян не откажется от ядерного оружия

Write: 2020-01-07 10:24:28Update: 2020-01-07 16:16:42

Южнокорейские спецслужбы считают, что Пхеньян не откажется от ядерного оружия

Photo : YONHAP News

Отказ Пхеньяна от ядерного оружия в обмен на отмену международных санкций вряд ли возможен. К такому выводу пришли в Национальной службе разведки РК после анализа итогов пленума ЦК ТПК, проходившего в конце прошлого года. Об этом заявил в понедельник на встрече с журналистами член парламентского комитета по делам разведки от оппозиционной партии Свободная Корея Ли Ын Чжэ. По его словам, в своём докладе председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын отметил такие ключевые пункты политики Севера как невозможность отказа от ядерного оружия, продолжение наращивания средств ядерного сдерживания и укрепления военной мощи страны. Южнокорейские спецслужбы следят за действиями Пхеньяна. Также указывается на возможность того, что в случае ухудшения отношений с США Пхеньян представит новое стратегическое оружие. 
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