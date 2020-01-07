Платёжный баланс РК в ноябре прошлого года вновь оказался профицитным

Photo : YONHAP News

В ноябре прошлого года платёжный баланс РК седьмой месяц подряд оказался профицитным. Как сообщили в среду в Банке Кореи, сумма профицита составила 5 млрд 970 млн долларов. Это на 840 млн долларов больше по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Рост профицита фиксируется впервые за последние девять месяцев. Ухудшение ситуацуии началось в ноябре 2018 года в связи со спадом на мировом рынке полупроводников и последствиями торгового спора между США и Китаем. В ноябре прошлого года показатель снизился на 110 млн долларов, составив 7 млрд 300 млн долларов. Между тем, экспорт в ноябре прошлого года снизился на 10,3%, составив 46,5 млрд долларов, а импорт - на 11,7% до 39 млрд 100 млн долларов. Сокращение экспорта в годовом исчислении продолжается 12 месяцев подряд.