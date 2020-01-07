Чон Ый Ён обсудит ситуацию вокруг КНДР и Ирана с представителями США и Японии

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Начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён отправляется во вторник с рабочим визитом в США. В Вашингтоне он встретится с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном и руководителем японской разведывательной службы Сигеру Китамурой. В свете недавних заявлений северокорейского лидера Ким Чон Ына о некоем новом стратегическом оружии и возможном возобновлении ядерных и ракетных испытаний ожидается, что стороны обменяются мнениями о мерах противодействия провокационной политике Севера. Кроме того, они затронут ситуацию на Ближнем Востоке.