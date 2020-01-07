В РК идут дожди, ожидается снег

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7 января в РК продолжаются начавшиеся накануне дожди. Ожидается, что до среды количество осадков в провинции Канвондо превысит 120 мм, в центральный районах оно составит от 30 до 80 мм, в южных районах и на острове Чечжудо - от 20 до 60 мм. Во вторник в некоторых местах дождь будет сопровождаться сильным ветром. В горных районах провинции Канвондо прогнозируется снег от 5 до 30 см, в остальной части провинции и на севере провинции Кёнсан-Пукто - от 1 до 5 см. На большей части территории страны осадки прекратятся в первой половине дня в среду.