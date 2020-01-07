В CES-2020 принимает участие рекордное количество южнокорейских компаний

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С 7 по 10 января в американском городе Лас-Вегасе проходит Международная выставка потребительской электроники-2020 (Consumer Electronics Show), которая является крупнейшей в своём сегменте. По данным Корейской ассоциации телекоммуникационных технологий, в этом году в мероприятии принимают участие 390 южнокорейских компаний, что более чем на 90 предприятий больше, чем в прошлом году. Нынешний показатель является рекордным для страны. Кроме того, это третья по численности отметка после США и Китая. Такая ситуация объясняется активизацией правительственной поддержки новых компаний, желающих принять участие в CES. В этом году свои разработки представили 4.500 компаний из 161 страны. Ожидается, что выставку посетят 180 тыс. человек. Samsung Electronics на CES 2020 представила новые флагманские телевизоры OLED с разрешением 8K. Южнокорейский производитель LG Electronics привёз новую версию сворачиваемого телевизора, которая отличается от предшественника тем, что теперь телевизор разворачивается сверху вниз, а не выезжает из рулона снизу вверх. Представлены и другие новинки, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта.