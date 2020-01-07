Южнокорейцы понимают важность ухода за здоровьем, но не все принимают конкретные меры

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9 из 10 южнокорейцев признают необходимость следить за своим здоровьем. Но далеко не все принимают соответствующие меры. На это указывают результаты опроса, проводившегося Национальной корпорацией медицинского страхования в августе – сентябре прошлого года среди 2 тыс. человек в возрасте от 19 до 69 лет. Важность постоянного ухода и контроля за здоровьем признают 89,2% респондентов. Однако только 64,1% указали, что следуют этому принципу. Полностью здоровыми себя считают 77,2%. Примерно столько же полагают, что сохранят здоровье на нынешнем или схожем уровне и через десять лет. Как и следовало ожидать, наибольшая доля людей, следящих за здоровьем, среди людей старшего возраста. Также более высокий уровень заботы о здоровье отмечен в крупных городах. Среди методов, которые люди применяют для поддержания хорошего самочувствия, наиболее распространёнными являются занятия спортом – 52,8%, употребление пищевых добавок – 49,2%, прохождение регулярных обследований в медучреждениях – 45,1%, регулирование бытовых привычек – 34,6%. Среди причин, по которым люди не уделяют должного внимания здоровью, указываются нехватка времени, отсутствие чувства необходимости принимать конкретные меры, нехватка информации или средств.