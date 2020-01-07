РК на четвёртом месте по доле на мировом рынке игр

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7 января министерство культуры, спорта и туризма и Корейский центр развития культурного контента представили «Белую книгу по развитию игровой индустрии РК». В ней говорится, что в 2018 году продажи отечественной профильной отрасли выросли на 8,7% в годовом исчислении, составив 14 трлн 290 млрд 200 млн вон или 12 млрд 265 млн долларов. В секторе мобильных игр показатель вырос на 7,2% до 5 млрд 700 млн долларов. Это 46,6% общей суммы продаж. В сфере игр для персональных компьютеров отметка выросла на 10,6% до 4,3 млрд долларов. Показатель консольных игр вырос на 41,5%, составив 470,8 млн долларов. Мировой игровой рынок вырос на 7,1%, составив 178 квадриллионов 368 млн долларов. По доле на этом рынке РК заняла четвёртое место – 6,3%. В сфере игр для настольных компьютеров РК на втором месте после Китая – 13,9%. В секторе мобильных игр отечественные разработчики на четвёртой позиции после КНР, Японии и США – 9,5%. Объём экспорта вырос на 8,2%, составив 6 млрд 411 млн долларов.