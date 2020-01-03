Мун Чжэ Ин: Проблема мира на Корейском полуострове должна решаться на международном уровне

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Проблема мира на Корейском полуострове должна решаться на международном уровне, но многое можно решить путём межкорейского сотрудничества. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая во вторник с новогодней речью. Он призвал Север к диалогу с Югом, отметив необходимость поиска реальных путей развития сотрудничества, в том числе в сфере спорта. Это касается, в частности, возможного участия северокорейских спортсменов в первом Восточноазиатском чемпионате по тяжёлой атлетике, в мировом первенстве по настольному теннису, а также совместного выхода на открытии Олимпиады в Токио и переговоров о создании единой олимпийской сборной. Он отметил, что Юг и Север могли бы начать работу по внесению в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО демилитаризованной зоны, которая имеет большое историческое и экологическое значение. Мун Чжэ Ин заявил, что этот год имеет важное значение, поскольку исполняется 20 лет Межкорейской декларации от 15 июня 2000 года. Что касается внутренней ситуации, то президент выразил намерение сделать всё возможное для создания справедливого общества во всех сферах жизни народа. Он подчеркнул, что создание следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников позволит создать законодательную и системную базу для более справедливого общества. Мун Чжэ Ин также заявил, что в этом году распространит дух инноваций на всю экономическую сферу, поддерживая венчурные компании, развивая новые отрасли и создавая крепкую платформу для реализации четвёртой промышленной революции.