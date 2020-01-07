Лидер КНДР побывал на строительстве завода по производству удобрений

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын побывал на строительной площадке завода по производству фосфорных удобрений в уезде Сунчхон-гун провинции Пхёнан-Намдо. Об этом сообщили во вторник главные северокорейские СМИ. Если не учитывать недавнее посещение Кымсусанского дворца Солнца в Пхеньяне, то это первая с начала года рабочая поездка северокорейского лидера. Сообщается, что он назвал наступивший год отправной точкой в «прорыве фронта» внешних и внутренних проблем, обозначенных в ходе недавнего пленума ЦК ТПК. Ким Чон Ын подчеркнул необходимость продолжения работы над достижением «великих результатов» своими силами. По его словам, реализация поставленных задач возможна, несмотря на трудности, если подходить к делу с ответственностью, самоотдачей и с активной позиции. Поведение Ким Чон Ына демонстрирует его намерения сосредоточиться на реализации обозначенных на пленуме задач, не обращая внимания на внешние факторы, в числе которых давление США и ситуация на Ближнем Востоке.