В Белом доме внимательно следят за действиями северокорейского лидера

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В Белом доме внимательно следит за действиями северокорейского лидера Ким Чон Ына. Об этом сообщила во вторник журналистам старший советник президента США Келлиэнн Конуэй. Отвечая на вопрос о северокорейской угрозе, она заявила, что проблемы Севера и Ирана достались нынешнему правительству от администрации бывшего президента Барака Обамы. По её словам, Барак Обама говорил Дональду Трампу о том, что КНДР станет самым большим вызовом для него. Сегодня президент пытается справиться с этой проблемой, прилагая усилия для денуклеаризации Корейского полуострова, - подчеркнула Конуэй. Вместе с тем, советник президента заявила, что санкции в отношении КНДР и Ирана продолжают действовать. По мнению экспертов, таким образом, она выразила опасения по поводу возросшей напряжённости в связи с заявлением Ким Чон Ына о новом стратегическом оружии и возможности реальных действий.