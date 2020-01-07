Правительство РК готовится к Новому году по лунному календарю

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Перед выходными по случаю Нового года по лунному календарю правительство РК выделит 36 трлн вон или 31 млрд долларов в поддержку малых и средних компаний, а также индивидуальных предпринимателей. Данный план был утверждён 7 января на заседании кабинета министров РК. Нынешний объём субсидий на 2,5 млрд долларов больше, чем в прошлом году. Если добавить сюда продление срока возврата кредитов, то сумма возрастёт до 90 трлн вон или 77 млрд 200 млн долларов. Помимо этого планируется как можно быстрее реализовать проект финансовой поддержки сохранения 940 тыс. рабочих мест в целях стабилизации положения слоёв населения с низким доходом. Приняты меры и относительно наиболее востребованных в праздничный период товаров. Так, решено в четыре раза увеличить поставки на рынок 16 наименований товаров с наибольшим спросом. По всей стране планируется создать более 2.600 торговых точек при содействии правительства и производителей продукции. В период новогодних выходных проезд по скоростным дорогам будет бесплатным. Билеты на скоростные поезда будут продаваться со скидкой на 30-40%.