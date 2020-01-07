В прошлом году южнокорейские судостроители стали мировыми лидерами по объёму заказов

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По итогам прошлого года южнокорейские судостроители второй год подряд сохранили мировое лидерство по объёму заказов. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, в прошлом году мировые судостроители получили заказы общим дедвейтом 25 млн 290 тыс. компенсированных валовых регистровых тонн (CGT). РК заняла первое место по объёму заказов с отметкой в 9 млн 430 тыс. CGT. Далее следуют Китай, Япония и Италия. В первой половине года РК уступала Китаю, но во второй половине значительно улучшила своё положение. Так, в декабре РК получила заказы на 11 крупных судов-газовозов. Это 56,7% от общего объёма заказов на данный тип судов. Общий дедвейт судов, построенных в РК в прошлом году, составил 9 млн 510 тыс. CGT. Показатель вырос на 23,1%.