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Политика

Кабинет министров РК утвердил закон о создании следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников

Write: 2020-01-07 15:03:55Update: 2020-01-07 16:27:12

Кабинет министров РК утвердил закон о создании следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников

Photo : YONHAP News

Во вторник кабинет министров РК утвердил закон о создании следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников. 27 декабря прошлого года соответствующий законопроект был утверждён Национальным собранием и передан правительству. В ходе заседания кабинета министров президент Мун Чжэ Ин заявил, что данный закон вступит в силу через полгода, поэтому времени на его подготовку совсем мало. По его словам, речь идёт о создании самостоятельного и нового органа. В этой связи ожидаются различные сложности по вопросу подготовки приказов и других процедур. Глава государства призвал правительство поторопиться с соответствующей работой. Помимо этого был утверждён закон «О выборах должностных лиц». 
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