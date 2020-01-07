Корейская федерация малого и среднего бизнеса нацелена на развитие сотрудничества с крупным бизнесом

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Корейская федерация малого и среднего бизнеса сосредоточит усилия на улучшении работы бизнеса и наращивании сотрудничества крупных компаний с малыми и средними предприятиями. Об этом было заявлено 6 января на церемонии, посвящённой наступлению Нового года. В федерации подчеркнули, что меры по укреплению сосуществования крупного, малого и среднего бизнеса крайне необходимы, учитывая, что в этом году южнокорейская экономика столкнётся с новыми изменениями и нестабильностью. В церемонии приняли участие 700 представителей госведомств, деловых, рабочих и политических кругов. В их числе премьер-министр Ли Нак Ён, вице-премьер по вопросам экономики Хон Нам Ги, министр малого, среднего и венчурного бизнеса Пак Ён Сон и другие. Ли Нак Ён заявил, что правительство окажет поддержку в создании новых отраслей, повышении уровня производства и сферы услуг, расширении экспортных рынков.