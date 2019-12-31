Майкл Помпео: Вашингтон продолжает надеяться на денуклеаризацию Корейского полуострова

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Вашингтон продолжает надеяться на денуклеаризацию Корейского полуострова, несмотря на нынешние заявления Пхеньяна. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции госсекретарь США Майкл Помпео, имея в виду угрозы лидера КНДР Ким Чон Ына о готовности продемонстрировать «новое стратегическое оружие» в знак протеста против зашедших в тупик ядерных переговоров. Глава внешнеполитического ведомства США напомнил, что весь декабрь ожидался запуск межконтинентальной баллистической ракеты в качестве «рождественского подарка» Америке. «Мы не видели рождественского подарка. Мы всё ещё надеемся на то, что у нас будет диалог на тему того, как достичь денуклеаризации, которую Ким Чон Ын обещал президенту США Дональду Трампу в 2018 году»,- подчеркнул Помпео.