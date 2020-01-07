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Политика

Минобороны РК: Решение об отправке войск в Ормузский пролив пока не принято

Write: 2020-01-08 10:22:49Update: 2020-01-08 10:37:42

Минобороны РК: Решение об отправке войск в Ормузский пролив пока не принято

Photo : KBS News

Сеул пока не принял решения об  отправке своих войск в Ормузский пролив в связи с ростом напряжённости на Ближнем Востоке после убийства американскими войсками иранского генерала Кассема Сулеймани. Как сообщил во вторник на брифинге представитель южнокорейского МИД Ким Ин Чхоль, в настоящее время осуществляется анализ ситуации, по завершении которого будет принято решение о необходимости защиты южнокорейских судов, проходящих через пролив, и граждан РК, находящихся в регионе.   Ранее сообщалось, что Сеул может использовать своё подразделение по борьбе с пиратами, действующее у побережья Сомали, для участия в международной коалиции под руководством США по защите Ормузского пролива. В тот же день в МИД состоялась встреча с представителями южнокорейских компаний, работающих в Ираке. Большинство во из 1570 граждан РК, которые в настоящее время находятся в Ираке, являются сотрудниками крупных строительных компаний. 
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