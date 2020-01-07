Photo : YONHAP News

Президент США Дональд Трамп подтвердил приверженность денуклеаризации КНДР в своём письме новому послу РК в Вашингтоне Ли Су Хёку. Как сообщили в южнокорейском диппредставительстве, глава Белого дома написал записку сразу после принятия верительных грамот от нового посла «Дональд Трамп заявил, что назначение посла Ли Су Хёка демонстрирует незыблемость союзнических отношений РК и США», - сообщили в посольстве. Дональд Трамп также отметил, что южнокорейско-американский альянс играет роль «стержня» в обеспечении мира и безопасности в регионе, а двусторонние отношения превратились в глобальное партнёрство. Кроме того, президент США подтвердил приверженность двух стран достижению совместной цели - полной, подтверждаемой и необратимой денуклеаризации Северной Кореи. Он также выразил надежду на укрепление экономического сотрудничества между РК и США на основе пересмотренного соглашения о свободной торговле.