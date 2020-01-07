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Президент США Дональд Трамп подтвердил приверженность денуклеаризации КНДР

Write: 2020-01-08 10:31:22Update: 2020-01-08 10:41:55

Президент США Дональд Трамп подтвердил приверженность денуклеаризации КНДР

Photo : YONHAP News

Президент США Дональд Трамп подтвердил приверженность денуклеаризации КНДР в своём письме новому послу РК в Вашингтоне Ли Су Хёку. Как сообщили в южнокорейском  диппредставительстве, глава Белого дома написал записку сразу после принятия верительных грамот от нового посла «Дональд Трамп заявил, что назначение посла Ли Су Хёка демонстрирует незыблемость союзнических отношений РК и США», - сообщили в посольстве. Дональд Трамп также отметил, что южнокорейско-американский альянс играет роль «стержня» в обеспечении мира и безопасности в регионе, а  двусторонние отношения превратились в глобальное партнёрство. Кроме того, президент США подтвердил приверженность двух стран достижению совместной цели - полной, подтверждаемой и необратимой денуклеаризации Северной Кореи.  Он также выразил надежду на укрепление экономического сотрудничества между РК и США на основе пересмотренного соглашения о свободной торговле. 
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