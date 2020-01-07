Телематическая система Samsung Electronics на основе 5G будет установлена на электромобилях BMW

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Компания Samsung Electronics будет поставлять телематическую систему на базе 5G немецкому автогиганту BMW, расширив тем самым своё присутствие на рынке автомобильной электроники. Готовый к работе 5G-блок управления телематики (TCU) разработан совместно с дочерней компанией Harman. Он будет устанавливаться на электромобилях BMW iNEXT, серийное производство которых запланировано на 2021 год. По сообщению компании, TCU на базе 5G будет применяться в реальном транспортном средстве впервые. Samsung Electronics демонстрирует свой TCU на базе 5G на Международной выставке потребительской электроники -2020 (Consumer Electronics Show), которая проходит в Лас-Вегасе. TCU является неотъемлемой частью услуг по подключению автомобилей к мобильной связи, позволяя водителям в режиме реального времени получать информацию о своих транспортных средствах.