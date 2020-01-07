Посол США в РК надеется на то, что Сеул направит войска в Ормузский пролив

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Посол США в РК Гарри Харрис выразил надежду на то, что Сеул направит войска в Ормузский пролив. В эксклюзивном интервью KBS он напомнил, что РК получает энергоресурсы с Ближнего Востока. Ранее в тот же день министерство иностранных дел РК сообщило, что решение о том, следует ли направлять войска в Ормузский пролив, пока не принято. Что касается разделения расходов на оборону между Сеулом и Вашингтоном, то Гарри Харрис сказал, что переговоры по этому поводу находятся на завершающей стадии. Коснувшись отношений с КНДР, посол подчеркнул, что прогресс в межкорейских отношениях зависит от темпов денуклеаризации, добавив, что такие вопросы, как визит северокорейского лидера Ким Чон Ына в Сеул, должны решаться в ходе консультаций с Вашингтоном. Посол сказал также, что дверь для переговоров с Пхеньяном остаётся открытой.