Хон Нам Ги: 62% бюджета 2020 года будет исполнено в первом полугодии

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В первом полугодии южнокорейское правительство исполнит 62% бюджета 2020 года. Об этом заявил вице-премьер по вопросам экономики Хон Нам Ги, выступая в среду на правительственном совещании по вопросам оживления экономики. Причину этого Хон Нам Ги объяснил стремлением правительства страны к оживлению экономики посредством масштабных инвестиционных проектов. В частности, Хон Нам Ги заявил, что правительство планирует 37% бюджета на создание рабочих мест в первом квартале нынешнего года. «В этом году правительство сделает всё возможное, чтобы быстро реализовать бюджетные расходы для поддержки экономики», - сказал Хон Нам Ги. Прогнозируется, что экономика вырастет в этом году на 2,4% против 2-процентного роста в прошлом году на фоне ожидаемого восстановления в секторе полупроводников и ряда мер по поддержке экономики. Национальный бюджет на 2020 год составляет 512 трлн вон или 435 млрд 411 млн долларов, что является максимальной суммой за всю историю страны.