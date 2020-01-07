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Экономика

С января по ноябрь 2019 года налоговые поступления в РК составили почти 235 млрд долларов

Write: 2020-01-08 11:50:59Update: 2020-01-08 11:58:42

С января по ноябрь 2019 года налоговые поступления в РК составили почти 235 млрд долларов

Photo : YONHAP News

За период с января по ноябрь прошлого года налоговые поступления в РК составили 276 трлн 600 млрд вон (234 млрд 800 млн долларов США), сообщили в среду в министерстве планирования и финансов РК. Сумма оказалась на 3 трлн 300 млрд долларов меньше, чем в предыдущем году. Налоговые поступления за ноябрь сократились по сравнению с тем же месяцем предыдущего года   на 300 млрд вон, составив 16 трлн 200 млрд вон. Между тем, доходы от налога на прибыль увеличились за тот же период на 10% из-за роста заработной платы.    По данным министерства, сокращение налоговых поступлений связано главным образом с увеличением налоговых льгот для семей с низкими доходами 
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