С января по ноябрь 2019 года налоговые поступления в РК составили почти 235 млрд долларов

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За период с января по ноябрь прошлого года налоговые поступления в РК составили 276 трлн 600 млрд вон (234 млрд 800 млн долларов США), сообщили в среду в министерстве планирования и финансов РК. Сумма оказалась на 3 трлн 300 млрд долларов меньше, чем в предыдущем году. Налоговые поступления за ноябрь сократились по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на 300 млрд вон, составив 16 трлн 200 млрд вон. Между тем, доходы от налога на прибыль увеличились за тот же период на 10% из-за роста заработной платы. По данным министерства, сокращение налоговых поступлений связано главным образом с увеличением налоговых льгот для семей с низкими доходами