РК – на третьем месте в мире в рейтинге привлекательности паспортов

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РК разделила с Германией третье место в рейтинге привлекательности паспортов, составленном швейцарской компанией Henley&Partners. Граждане двух этих стран могут посетить без визы 189 стран. На первом месте Япония, для граждан которых не нужны визы при посещении 191 страны. На втором месте Сингапур - 190 стран. США вместе с Грецией, Бельгией, Норвегией и Великобританией на восьмом месте - 184 страны. Россия заняла в списке 51-е место - 118 стран без предварительного оформления визы. КНДР вместе в Суданом на сотом месте – 38 стран. Последнее, 107-е место занимает Афганистан, для граждан которого доступны в безвизовом режиме лишь 26 стран.