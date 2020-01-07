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В мире

РК – на третьем месте в мире в рейтинге привлекательности паспортов

Write: 2020-01-08 12:21:29Update: 2020-01-08 12:22:54

РК – на третьем месте в мире в рейтинге привлекательности паспортов

Photo : YONHAP News

РК разделила с Германией третье место в рейтинге привлекательности паспортов, составленном швейцарской компанией Henley&Partners. Граждане двух этих стран могут посетить без визы 189 стран. На первом месте Япония, для граждан которых не нужны визы при посещении 191 страны. На втором месте Сингапур - 190 стран. США  вместе с Грецией, Бельгией, Норвегией и Великобританией на восьмом месте - 184 страны. Россия заняла в списке 51-е место - 118 стран без предварительного оформления визы. КНДР вместе в Суданом на сотом месте – 38 стран. Последнее, 107-е место занимает Афганистан, для граждан которого доступны в безвизовом режиме лишь 26 стран. 
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